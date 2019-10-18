У ГПУ перевіряють матеріали по 6 проблемним банкам

Генеральна прокуратура України перевіряє матеріали з шести так званих проблемних банках, а також найближчим часом буде висунуто підозру одного з бенефіціарів, повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка.

«Напрямок просування активів з банків, які були розграбовані, кошти виведені. В нашій роботі як мінімум 6 таких банків і ми працюємо в тому напрямі, щоб ці кошти повернути державі те, що незаконно було виведено з цих банків», сказав Рябошапка на засіданні комітету Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Він зазначив: «Кілька фігурантів, які є колишніми бенефіціарами цих банків, повідомлено про підозру і в даний час ми дуже близькі до процесуального результату за бенефіціару ще одного великого комерційного банку, не хотів би називати імена».