Ernest Airlines відкриє 5 нових маршрутів із України

Італійська авіакомпанія Ernest Airlines найближчим часом відкриє п’ять нових маршрутів, які поєднають Україну з Італією.

Про це заявив голова правління та головний виконавчий директор компанії Ernest Airlines Шаді Ялина Таннір під час церемонії відкриття представництва компанії в Києві, передає “Укрінформ”.

“Ми з великим задоволенням відкриємо ще п’ять нових напрямків, що з’єднання єднуватимуть Україну та Італію. Вже з 18 грудня почнуться рейсі з Мілана до Одеси. Пізніше ми запустимо рейсі Венеція – Київ, Болонья – Львів, Барі – Київ та Трієст – Київ“, – заявив Шаді Ялина Таннір.

Він зазначив, що від початку своєї роботи компанія вже перевезла 500 тисяч пасажирів на рейсах між Україною та Італією і має намір збільшити пасажиропотік до 1 мільйона осіб щорічно.

Італійський лоукостер Ernest Airlines здійснює рейсі з України до Італії, починаючи з жовтня 2017 року. Зараз компанія літає з чотирьох українських міст: Києва, Львова, Харкова та Одеси.