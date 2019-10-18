Трагедія на Одещині: через недбалість лікарів померла 11-річна дитина

Прокурори Котовської місцевої прокуратури Одеської області повідомили про підозру двом медикам у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті неповнолітньої пацієнтки. Про це повідомляє офіційний сайт відомства.

«З’ясовано, що у серпні 2015 року внаслідок надання лікарями неналежної медичної допомоги померла 11-річна мешканка Подільська.

Під час розслідування встановлено, що медики невчасно діагностували захворювання та не провели необхідні дослідження, щоб встановити причину погіршення стану хворої.

Крім того, вони несвоєчасно надали інформацію про стан дівчинки керівництву лікарні та до Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги дітям», – сказано у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Подільського відділу поліції (ч. 2 ст. 140 КК України).