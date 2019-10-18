«Це КВК і КДБ»: Зеленського розкритикували через Путіна

В Україні поставили під сумнів, чи зможе президент Володимир Зеленський чогось досягти самітом «нормандському форматі», якщо тільки не «вб’є главу Росії Володимира Путіна».

З критикою виступив Луганський блогер Андрій в ефірі програми «Рандеву з Яніною Соколовою»

«Сьогодні Зеленський говорить, що нам потрібна зустріч у «нормандському форматі». А що він від неї чекає? Це якийсь план? Він приготував мова Путіну, від якої той розплачеться і підпише світ? Що там буде? Або він його вб’є прямо на зустрічі?» – висловився він.

Соколова у відповідь нагадала слова президента про те, що у нього є план «Б», який не можна озвучувати раніше часу.

«Це КВК, а це КДБ. Три букви, але різниця колосальна», – відповів Луганський.