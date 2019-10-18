Коломойського звинуватили в погрози суддям після того, як програла баскетбольна команда його сина. Документ

Олігарх Ігор Коломойський після програшу баскетбольної команди «Дніпро», в якій грає його син Григорій, в матчі з «Прометеєм» почав надсилати повідомлення з погрозами на адресу президента Федерації баскетболу України (ФБУ) Михайла Бродського, президента команди «Прометей» Володимира Дубинського та суддів.

Про це йдеться в повідомленні ФБУ, який опинився в розпорядженні «Країни».

Як повідомляється, в результаті комісія з правових відносин відкрила провадження з-за порушень з боку вболівальників «Дніпра» під час гри 14 жовтня в Дніпрі.

Так, зокрема, у зверненні зазначено, що під час і після гри почали надходити повідомлення (15.07 годин) на особистий номер (WhatsАрр) президента ФБУ від абонента Ігоря Коломойського з погрозами в адресу суддів матчу і президента БК «Прометей» Володимира Дубинського, а також висловлювання щодо невдоволення результатами матчу і необхідності покарання суддів.

Крім того, загрози з боку Ігоря Коломойського були висловлені на адресу Володимира Дубинського на його особистий номер, а саме вимогу зняття команди «Прометей» з участі в чемпіонаті України і «загроза зруйнувати його власний бізнес».

«Тобто, беручи до уваги, що відомий публічний діяч і батько гравця БК «Дніпро» Грегорі Коломойського — Ігор Коломойський є вболівальником команди «Дніпро», на матчі між командами БК «Дніпро» і БК » Прометей» постійно перебував поруч з Валерієм Кондратьєвим — президентом БК «Дніпро» — фактично погрози були застосовані проти суперника БК «Дніпро» і суддів на матчі, що може кваліфікуватися як спроба впливу на офіційний результат», — йдеться в повідомленні.

Враховуючи зазначене, ФБУ просить надати офіційну позицію клубу щодо поведінки Ігоря Коломойського як глядача і вболівальника БК «Дніпро» до 22 жовтня.