Під Києвом у жінки виявили ботулізм: виною тому стала рибна консерва

Під Києвом виявлено випадок ботулізму після вживання в їжу рибної консерви. Госпіталізована мешканка села Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району. Нещаслива консерва «Скумбрія атлантична натуральна з додаванням олії» була проведена в Одеській області в липні 2018 року і придбано у великої торговельної мережі.

Виробник консерви з скумбрії під торговою маркою «Аквамарин» вказав, що строк зберігання продукції становить два роки. Консерва не була прострочена, але з-за ПП вся партія продукції була знята з реалізації. Про це повідомляє Госпродпотребслужба в Київській області.