Два нардепи готові взяти Гладковського на поруки

Два народних депутата від «Європейської солідарності» заявили про готовність взяти на поруки колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, запобіжний захід якому зараз обирає Вищий антикорупційний суд.

«Два народних депутати готові взяти Гладковського на поруки. Це Максим Саврасов і Ростислав Павленко», — повідомляє кореспондент із залу суду.

Також про готовність взяти на поруки екс-заступник секретаря РНБО заявив кандидат в народні депутати і блогер Андрій Серебрянський.

Суддя попередив, що у разі порушення Гладковским зобов’язання, кожен із поручителів повинен буде сплатити близько 40 тис грн.

Адвокат також показав судді закордонного паспорта Гладковського і сказав, що готовий відразу віддати їх у разі призначення підзахисному особистого зобов’язання. Після чого суддя переглянув паспорта і віддав адвокату.