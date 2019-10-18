«Батьківщина» отримала «численні приємності» за роботу на Зеленського

Деякі народні депутати від «Батьківщини» отримали великі бюджети за лояльність до правлячої партії «Слуга народу» президента Володимира Зеленського.

Таку думку висловила журналістка Соня Кошкіна

Зазначається, що вона опублікувала лист попереднього розподілу бюджетних коштів по проектах народних обранців.

«Таблицю коментувати зайве — тут і так все ясно. Зазначу тільки численні приємності для представників не Слуги народу. А що? Потрібно ж «більшості» де-то голоси брати))», — написала вона.

Варто зауважити, що інші в мережі теж зацікавилися, чому такий великий розкид в сумах, і куди будуть іти гроші.