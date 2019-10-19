Чому люди в СРСР вірили Кашпіровському

Рівно 30 років тому, 9 жовтня 1989 року у СРСР відбувся перший телесеанс Кашпіровського, який став дуже незвичайним і помітним явищем на радянському телебаченні і увійшов в історію знаменитої фрази Кашпіровського “даю установку”. Передача була дійсно дуже незвичайною — раніше на радянському ТБ нічого подібного не показувалося і не обговорювалося, і почасти саме тому безліч людей сильно зацікавилися Кашпировским і почали дивитися і подальші його сеанси.

Що цікаво — у багатьох людей, з якими я спілкувався на тему сеансів Кашпіровського, існує щось на зразок помилкових спогадів — їм здається, що сеанси Кашпіровського показували по телевізору мало не роками, хоча по телебаченню показали рівно п’ять сеансів, а все інше було лише передачами про нього і всякої фонової галасом у пресі. Думаю, так відбувається від того, що Кашпіровський дуже швидко став знаменитим і поїхав з “оффлайн-гастролями” по країні.

Особисто мене у всій цій історії з Кашпировским найбільше цікавить два моменти, які на мою думку є найбільш ключовими для розуміння його феномену — хто і навіщо дозволив показ сеансів Кашпіровського на совковому телебаченні, а також чому люди сильно реагували на його сеанси і вірили кожному слову з телевізора.

Отже, в сьогоднішньому пості — розповідь про сеанси Кашпіровського в СРСР. Обов’язково заходьте під кат, пишіть вашу думку в коментарях, ну і додаватися в друзі не забувайте. І на телеграм-канал теж підписуйтесь)

Як почалися сеанси. Добрий і злий телеколдуны.

Перший сеанс Кашпіровського був показаний 9 жовтня 1989 року. Сеанс було показано в прайм-тайм, коли по радянському телебаченню зазвичай транслювали які-небудь партійні з’їзди і “Міжнародні панорами” з розповідями про те, що на Загниваючому Заході люди вже доїдають останній <s>х</s> чобіт без солі. І раптом по телебаченню показали Кашпіровського, який “давав установку на спокій і рішення всіх проблем, які повинні розсмоктатися як би самі собою — варто тільки подивитися його сеанс.

Хто і навіщо дозволив такі дивні і незвичайні передачі, ефект яких був непередбачуваний? Варто розуміти, що незважаючи на вільне перебудовний час, будь-які передачі по радянському телебаченню (єдиного джерела інформації для 90% населення країни) проходили найвище узгодження з партійними органами. Особисто мені здається, що “телевізійних цілителів” запустили на екран для того, щоб відволікти людей від насущних проблем, ніби порожніх магазинів та загального колапсу совкової економіки і політики — про що сосбвтенно і проговорився під час одного з своїх сеансів сам Кашпіровський, заявивши щось на зразок “багато говорять, що все це затіяли для того, щоб відволікти людей від проблем, від Карабаху і так далі — так ось це не так”.

Особисто мені здається, що це було саме так — для відволікання народу від проблем КДБ-шниками і були запущені телегипнотизеры, причому зроблено це було з чисто гэбистской тактику “доброго і злого слідчого” — за роль “доброго” телеколдуна відповідав Алан Чумак, заряжавший банки з водою “енергією і позитивом”, а за роль “злого” відповідав Кашпіровський — похмуро поглядає з екрану аки куля Свиборга і роздавав короткі накази слухачам. У людей створювалася ілюзія вибору — хто не хотів дивитися “злого” Кашпіровського, став шанувальником Чумака, а хто не вірив у “добренького шарлатана Чумака” дивився на Кашпіровського і говорив “в цьому точно щось є!”. Загалом, вся країна припала до екранів, і проблеми порожніх полиць, наслідків Афганістану і розгорається війни в Нагірному Карабасі як би відійшли на другий план.

«Найкраще в світі радянська освіта».

А тепер найцікавіше. Ну добре, ось є два “телеколдуна”, добрий і злий, але чому люди їм вірили, чому починали вірити спонукань Кашпіровського і починали ставити перед телевізорами банки з водою під час сеансів Чумака — вірячи при цьому, що у воду перейде якась цілюща енергія, після чого вода стане зарядженої?

Особисто для мене відповідь на це питання очевидна — всі 70 років свого існування радянська влада навчала людей не мислити, а сліпо виконувати накази. Ті, хто мислив інакше, ті хто сумнівався — було закатовано в тюрмах і вбито в концтаборах Гулагу. Залишилися ті, хто беззаперечно підкорявся і вірив усьому, що спускалося “зверху”. Це дивно прозвучить, але фактично у більшості радянських громадян було відсутнє критичне мислення, причому це стосувалося навіть нібито освічених людей — небудь фізик, хімік або технолог добре розбирався в своїй професії, але варто лише ступити крок у бік — як він починав пливти і міг висловлювати абсолютно безглузді і ірраціональні судження.

І це відмінно демонструє, наскільки поганим і убогим було радянська освіта — воно не вчило вільно мислити, а лише прививало інструментальні навички. Як тільки людина стикався з тим, що виходило за межі його вузької компетенції — то тут же губився, і вважав за правильне дію підкоритися “найвищого авторитету”, як того вчила радянська партійна доктрина — і саме тому радянські “телеколдуны” мали такий колосальний вплив. Не підкоритися “авторитету” не можна, помреш, розтопчуть — це було закладено в підкірку свідомості радянської людини.

Не буде зайвим нагадати ще про один випадок. Приблизно в той же час, що і сеанси Кашпіровського, на телебаченні вийшла знаменита передача Сергія Курьохіна під назвою “Ленін — гриб”, де Сергій з абсолютно серйозним виглядом (як зараз кажуть — “на серйозних щщах”) доводив, що Ленін насправді був не людиною, а грибом і одночасно також і радіохвилею. Ця абсолютна нісенітниця говорилася безапеляційним тоном і з посиланням на неіснуючі “наукові дослідження”, чому чимала кількість телевізійних глядачів на 100% повірили в цю нісенітницю — “по телевізору брехати не можуть!”. Неважко помітити, що і передача Курьохіна, і телегипонотизеры — це все речі одного порядку, які могло проковтнути лише населення з геть відсутнім критичним мисленням.

Укушені пропагандою. Замість епілогу.

В кінці посту хочеться сказати про одну важливу річ і про те, як пов’язані Чумак і Кашпіровський з нами сьогоднішніми. СРСР не існує вже 28 років, але принципи совкового телебачення непомітно повернулися на телеекрани знову — людям показують тільки якусь одну точку зору, не дають жодних альтернативних джерел інформації і фактично “гіпнотизують” на потрібне владі сприйняття подій. У цьому сенсі телегипнотизеры живі і сьогодні — просто вони розрослися до масштабів усього телебачення…

Такі справи.

А ви пам’ятаєте сеанси Кашпіровського? Дивилися?

Напишіть в коментарях, цікаво.