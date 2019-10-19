Столичному студенту “світить” три роки в’язниці за крадіжку коньяку за 4600 грн

В Києві зловили студента-іноземця, який намагався вкрасти з супермаркету пляшку коньяку за 4600 гривень. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Києві.

“У столичну поліцію подзвонили співробітники магазину на проспекті Героїв Сталінграда з повідомленням про те, що у відвідувача виявили товар, за який він не розрахувався”, – йдеться у повідомленні.

Адміністратор магазину повідомила, що помітила чоловіка, який довго ходив між вітрин і підозріло дивився на розташування камер відеоспостереження. Далі біля полиць з елітним алкоголем він почав діставати з коробок пляшки і нібито розглядати. Цими діями відвідувач привернув увагу охорони магазину, яка згодом на виході виявила у нього неоплачений товар.

Як з’ясувалося, молодик заховав під футболкою пляшку алкогольного напою вартістю 4600 гривень. Зловмисником виявився 24-річний іноземець, який навчається в одному зі столичних вузів.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.