«Тортури старійшин» Адвокат: обвинувачених у «ингушскому справі» будуть добу возити в автозаку

Силовики мають намір майже добу возити в автозаку обвинувачених у «ингушскому справі». За словами адвоката Калоя Ахильгова, літні Малсаг Ужахов і Ахмед Барахоєв все це час не зможуть навіть поїсти. Ахильгов вважає, що дії силовиків «інакше як тортурами не назвеш».

Напередодні вранці Ужахова і Барахоева вивезли з СІЗО-6 у Владикавказі в Нальчик, час у дорозі склало 3,5 години. У Нальчику обвинувачені провели ще 3 години. Все це час обвинувачені перебували в так званому «стакані» в автозаку, де можна тільки прийняти незручне положення сидячи і перебувати майже без руху.

«Потім [Малсагова і Ужахова] ознайомили з постановами про призначення експертиз і відвезли в ІТУ Нальчика. Сьогодні о 2 годині ночі їх і ще п’ятьох основних обвинувачених, включаючи Зарифу Саутиеву, піднімуть і повезуть в автозаках в Ставрополь. Це ще близько 5-6 годин дороги. Потім їм усім проведуть експертизу. Це ще кілька годин очікувань в автозаках і спецпомещениях. Після чого їх сьогодні ж повезуть назад в Нальчик — відповідно 5-6 годин в автозаках, а Малсага Ужахова і Ахмеда Барахоева ще 3 години буду везти до Владикавказа», — розповів Ахильгов на своїй сторінці в Facebook.

Адвокат також говорить, що вчора не було можливості передати їжу обвинуваченим, сьогодні це зробити не вдасться.

Нагадаємо, Барахоєв і Ужахов стали фігурантами «інгушського справи» після того, як навесні в Інгушетії пройшла серія мітингів проти передачі частини земель Чечні. Щодо старійшин були порушені кримінальні справи за частиною 2 статті 318 КК РФ через частину 3 статті 33 («Організація застосування сили до представника влади»). Згодом звинувачення було перекваліфіковано на частину 1 статті 318 КК РФ.

Восени 2018 року тоді ще глава Інгушетії Юнус-Бек Євкуров і глава Чечні Рамзан Кадиров підписали угоду про передачу частини земель Інгушетії Чечні. За цією угодою Інгушетія отримала від Чечні частина Надтеречного району, натомість Інгушетія передала Чечні територію на кордоні з Малгобекским районом — ділянка Сунженського району. Проте жителі Інгушетії були не згодні з таким станом справ, після чого в республіці пройшов ряд санкціонованих і несанкціонованих мітингів. Конституційний суд Інгушетії встав на бік протестувальників, але Конституційний суд Росії постановив, що угода про передачу земель законно.

В кінці березня 2019 року поновилися акції протесту. 26-27 березня в Магасі проходив спочатку узгоджений з владою, а потім — стихійний мітинг проти зміни кордону з Чечнею і правил референдуму. Акція протесту закінчилася сутичками з силовиками — це стало однією з причин порушення кримінальних справ проти учасників протестів.