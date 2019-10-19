У Москві ФСБ прийшла до керівників «елітного» відділу поліції

У Москві співробітники ФСБ прийшли до керівництва відділу МВС «Дорогомилово», розташованого на заході Москви. Про те, що слідчі дії проводяться у відділі, пише ТАСС з посиланням на джерело, а також Telegram-канал Baza.

«У четвер ввечері у відділі МВС „Дорогомилово“ почалися зроблені заходи з керівництвом відділу», — сказав співрозмовник ТАСС, не уточнивши подробиць. За словами співрозмовника, процесуальний статус поліцейських буде визначений за підсумками слідчих дій.

За даними Baza, відділ вважається «елітним», і «майже все керівництво відділу» затримано. Це начальник відділу підполковник Дмитро Смирнов, а також заступник начальника поліції Сергій Устінов. Також на допит викликано начальник одного з оперативно-розшукових частин з УВС по ЗАТ.

«За словами джерел, всіх топів підозрюють у шахрайстві з квартирами. Відділ Дорогомилово, крім іншого, відповідає за територію Кутузовського проспекту Москви», — пише Baza.