«Віра — індивідуальне скарб. Релігія — небезпека»

Сумісні лібералізм і християнство? Відповідь патріарху Кирилу

Напередодні патріарх Кирило слідом за президентом Росії Володимиром Путіним і рядом інших політиків взявся за критику лібералізму. «Сучасна так звана ліберальна ідея, вона, по‑моєму, себе зжила остаточно», — заявив влітку цього року глава держави в інтерв’ю The Financial Times. «Поставлення самого себе у центр життя і є ліберальна ідея, — продовжив тему глава РПЦ. — А якщо „я“ в центрі, що вище за мене? У якомусь сенсі це гріховна ідея, тому що поставлена в центр життя самого себе — це і є відпадання від Бога. В центрі життя повинен бути Бог». Крім того, церковний начальник ототожнив часи політико-економічної кризи з лібералізмом: «Пройшовши 90-ті роки, значна частина освіченого суспільства стала розуміти, що таке лібералізм». Варто відзначити, що висловився патріарх в дусі типового комуніста чи «лівого», ностальгуючого за СРСР. Тільки от забув, що володіти подібним статусом у суспільстві і робити менторським тоном подібні заяви він може тільки завдяки реалізації тієї ліберальної ідеї, яку критикує. Давайте спробуємо розібратися, наскільки ідея лібералізму суперечить християнству і віри в Бога у цілому, незалежно від конфесії.

«Єресь человекопоклонничества»

Це далеко не перші нападки на патріарха Кирила на ліберальну ідею з позиції церковника. Згадаймо, як в 2016 році він охарактеризував права людини — один із стовпів лібералізму. «Я кажу про глобальну єресі человекопоклонничества, нового ідолопоклонства, исторгающего Бога із людського життя, — проповідував владика. — Вже в масштабах цілої планети розвивається ідея життя без Бога… В деяких країнах є спроби законом затвердити право будь-якого вибору людини, в тому числі і самого гріховного… Багато християн прийняли ці погляди і віддали пріоритет людських прав більше, більше, ніж слову Божому… Ми повинні захищати православ’я від єресі сучасності».

На рівні ієрархів РПЦ лібералізм давно перетворився на лайливе слово. Їх не бентежить навіть те, що в Конституції закріплені саме ліберальні принципи, як би хто їх не називав. А майно, яким володіє клір РПЦ; той буржуазний спосіб життя, який вони ведуть; і вільне поширення інформації, якою вони щодня займаються, є не що інше, як досягнення на практиці ліберальних принципів. При цьому, звичайно, в православ’ї є і ліберальні кола, але вони не впливові, маргінальні, і найчастіше сьогодні їх шлях лежить в церковне дисидентство.

«Бог дав людині свободу волі, свободу вибору цілей»

Варто визначитися в термінах. Лібералізм зародився в часи, коли наука не була розвинена, атеїзм не був поширеним світоглядом, а релігія підтримувалася і захищалася державою. Вже виходячи звідси він не міг бути ідеологією, яка кидає виклик віри як такої. Те, про що говорить лідер російських православних, називається антропоцентризмом. І це не ідеологія, а філософська концепція. Забавно те, що такий погляд на світ і людину — це не породження епохи модерну. Це плід епохи античності, а значить, і дохристиянського періоду людства. Ще давньогрецький філософ Протагор сформулював тезу: «Людина є міра всіх речей, існуючих, що вони існують, і неіснуючих, що вони не існують». Тоді ні про який лібералізмі і мови не було.

Цікаво, що ідея антропоцентрізма отримала свій розвиток у подальшому саме у християнській філософії в епоху Відродження. «Я поставив Тебе посеред світу, щоб Ти міг вільно оглядати всі сторони світу і дивився туди, куди Тобі завгодно. Я не зробив Тебе ні земним, ні небесним, ні смертним, ні безсмертним. Бо Ти Сам по волі Своїй і честі можеш бути Своїм власним Творцем і Творцем і з відповідного Тобі матеріалу формувати Себе. Отже, Ти вільний у тому, щоб сходити на самі нижні щаблі тваринного світу, але Ти також можеш підняти Себе в найвищі сфери Божества», — писав мислитель того часу про роль людини у світі Піко делла Мірандола.

Прес-служба Патріарха Московського і всієї Русі / Священик Ігор Палкін

Позначимо, що один з принципів християнства взагалі, а не тільки православ’я, — це свобода волі. Згадаймо притчу про багача і Лазаря з Євангелія від Луки. Цитуємо: «Помер жебрак і віднесений був ангелами на лоно Авраамове. Умер же й багатий, і його поховали. І в пеклі, будучи в муках, він підняв очі свої, та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його і, заорали, сказав: отче Аврааме! умилосердись, надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай умочить кінець пальця свого у воду та прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум’ї цім. Але Авраам сказав: “чадо! згадай, що ти одержав уже добре твоє в житті твоєму, а Лазар — лихе; тепер він тут тішиться, а ти страждаєш». Ця притча ясно показує, що людині дана свобода волі вибирати свій шлях, розуміючи, до чого це призведе. І сама по собі свобода волі — це зовсім не гріх. До того ж у християнстві є вчення про покаяння, тобто визнання невірно обраного шляху і каяття в цьому з метою набуття раю. Та що там, адже і старозавітний сюжет про падіння Адама і Єви все про те ж — про свободу вибору свого шляху.

Як писав російський релігійний філософ Семен Франк, традиційно-церковне богослов’я розуміє свободу волі як свободу вибору. «Людина обдарована здатністю при визначенні своїх дій, свого життєвого шляху „вільно“, тобто за власним розсудом, „вибирати“ між різними можливостями, — і тим самим між добром і злом. Оскільки гріх і моральне зло існують на світі, вони суть, отже, підсумок вільної, онтологічно нічим не визначеною волі людини, її вільного вибору. Бог дав людині свободу волі, свободу вибору цілей і шляхів його життя — як єдину гідну форму його існування; Він бажав, щоб людина без примусу, а саме за власним вільним вибором йшов по дорозі, угодному Йому. Людина „зловживав“ цією свободою, обравши шлях гріха. Так, з одного боку, знайдена причина існування гріха, і, з іншого боку, гріх, походити тільки з довільного рішення людини, виявляється неукорененным в богоопределенном устрої буття», — дає своє трактування свободи волі в християнстві Франк. До речі, член партії конституційних демократів, що стоїть на платформі поміркованого лібералізму.

Вже сучасний православний доктор богословських наук Олексій Осипов пише, що в християнстві в метафізичному сенсі під свободою розуміється одне з найбільш фундаментальних властивостей людської природи — свобода волі, що виражається насамперед у моральному самовизначенні особистості перед обличчям добра і зла. «Свобода волі є тим властивістю, втрата якого призводить до повної деградації особистості. Але поки свобода волі зберігається, над цією свободою не владний ніхто: ні людина, ні суспільство, ні закони, ні яка завгодно влада, ні демони, ні ангели. Більш того, над цією свободою людини в певній мірі не владний навіть Сам Бог. В іншому випадку злий чоловік у вчинених ним злочинах і в тих посмертних муках, які спіткають його за ці діяння, міг би звинуватити Бога» — пояснює він.

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Правда, тим, хто хотів би звести християнство, особливо православне, до секулярного гуманізму, все ж не варто спокушатися, воно не схвалює такі речі, як вільний сексуальний вибір, трансформація статі тощо. «Сучасна західна цивілізація, яка з дбайливістю охороняє свободу плоті, культивуючи її ниці пристрасті, в той же час з неухильною прямолінійністю руйнує чистоту і святість душі. Втративши поняття гріха, вона перетворюється в невблаганний, тиранічний свавілля і все очевидніше приводить народи світу в останній коло смерті. У кінцевому рахунку всі сучасні кризи своїм джерелом мають саме абсолютизовану зовнішню свободу: замість моральності, скромності, чистоти — свавілля інстинктів, егоїзму, плоті», — пояснює той же Осипов. Це не означає, що трактування Осипова заперечує права людини, вважаючи їх єрессю, як казав патріарх Кирило. Але мислитель знаходить їм таке пояснення: «Волі і права — це лише засоби і умови створення такої моральної і правової атмосфери в суспільстві, яка сприяла б духовному зростанню людини, а не спустошувала його, не стимулювала пристрасті, що вбивають душу і тіло. Ось той фундамент, на якому Православ’я будує розуміння свободи, прав і обов’язків людини».

Другий пункт християнства, що відрізняє його від інших релігій, — це індивідуальний шлях порятунку. Громада, звичайно, важлива. Але рятується кожен особисто. Навіть історії в Євангелії — це історії того, як кожен своїм шляхом звернувся до Ісуса. Сюжет про смерть Ісуса на хресті говорить про те ж. По одну сторону був розп’ятий розбійник, який потішався над Ісусом і не приймав його як спасителя, інший, навпаки, визнав свої гріхи і звернувся до Христа: «Пом’яни мене, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє!» На що отримав відповідь: «Істинно кажу тобі, нині ж будеш зі мною в раю». Це не індивідуальний шлях порятунку і прояв свободи волі?

Комусь може здатися, що православ’я, на відміну від протестантизму, — це соборна релігія і там немає місця індивідуалізму. Але, як помічав російський філософ Микола Бердяєв, «Церква перетворилася у лікувальний заклад, в яке надходять окремі душі на лікування. Так утверджується християнський індивідуалізм, байдужий до долі людського суспільства і світу. Церква існує для порятунку окремих душ, але не цікавиться творчістю життя, перетворенням суспільного і космічної». Щоправда, самому Бердяєвим це не подобається, але тим не менш він діагностує: церква — місце для особистого спасіння. До речі, в 2014 році Кремль рекомендував чиновникам читати Миколи Бердяєва. Схоже, що його можна рекомендувати почитати і патріарху Кирилу разом з його радниками.

Отже, свобода, воля і індивідуалізм — речі зовсім не чужі християнству для розуміння природи людини і його відносин з євангельським богом.

І саме вони в кінцевому підсумку лягли в ліберальну ідею. Хоча сьогоднішні російські православні ультраконсерватори часом намагаються подати їх як якийсь сатанізм, а офіціозна пропаганда ототожнює лібералізм з богоборством. Складається враження, що охоронців вразила амнезія. Історія не пам’ятає жодного режиму, побудованого на ліберальних принципах, який би нав’язав суспільству атеїзм. Зате відносно недавно Росія вийшла з лона радянського атеїстичного суспільства, за яким сьогодні культивується ностальгія якраз серед віруючих консерваторів.

«Не вільно те суспільство, у якому індивід не має свободи думки і слова»

Повернемося до фрази патріарха стосовно лібералізму. Головною помилкою або свідомою підтасовуванням смислів в його словах є прирівнювання лібералізму до якогось метафізичного вчення. Лібералізм спочатку був соціально-політичним вченням і був покликаний до змін в устрої суспільства, а не до релігійних реформ. Так співпало, що лібералізм розвивався приблизно в ту ж епоху, що і протестантизм. І, ймовірно, якщо покопатися, то можна знайти щось спільне. Але ототожнювати ці речі — повна необізнаність.

Лібералізм — це не про душу, не про потойбічний світ, про бога. Він про земне життя. Крім того, треба розуміти, що до нашого часу з’явилася маса версій лібералізму. Починаючи від класичного, традиційного, до соціального лібералізму, лівого лібералізму, неолібералізму, лібералізму, в якому гіпертрофована тема захисту меншин, і так далі. До слова сказати, і так званий консерватизм на Заході — це, по суті, теж одна з версій лібералізму. Забавно, що в Росії лібералізму протиставляють комунізм і радянське минуле. Хоча у тих же США консерватори зневажливо називають лібералами як раз таки ліваків. У Росії лібералізм звели до економічного детерминизму младореформаторів, що, звичайно, нонсенс. Володимир Путін в інтерв’ю західному виданню, кажучи, що лібералізм себе зжив, звів його до розуміння відкриття кордонів для міграційних потоків. Або він свідомо перекручує його розуміння, або, як кажуть, не в темі.

Але, щоб припинити всі лукавства, варто заглянути хоча б в один першоджерело за лібералізму. Ця доктрина дійсно проповідує свободу особистості і її права. Але чи йдеться про взаємини з Богом? Аж ніяк.

Свобода не від Бога, а від необґрунтованого і неправового тиску держави і суспільства на особистість. Якщо для патріарха Кирила Бог і держава — це тотожні поняття, і його самого, варто перевірити на єресь.

Одним з великих ліберальних мислителів минулого був Джон Стюарт Мілль. У своєму трактаті «Про свободу» він пише: «Мета цього дослідження полягає в тому, щоб встановити той принцип, на якому мають ґрунтуватися стосунки суспільства до індивідууму, тобто на підставі якого повинні бути визначені як ті примусові і контролюючі дії суспільства по відношенню до індивідуума, що вчиняються за допомогою фізичної сили у формі легального переслідування, так і ті дії, які полягають у моральному насильстві над індивідуумом через громадську думку. Принцип цей полягає в тому, що люди індивідуально або колективно можуть справедливо втручатися в дії індивіда тільки заради самозбереження, і кожен член цивілізованого суспільства тільки у такому разі може бути справедливо підданий якомусь примусу, якщо це потрібно для того, щоб попередити з його боку такі дії, які шкідливі для інших людей, — особисте ж благо самого індивіда, фізичне чи моральне, не становить достатньої підстави для якого б то не було втручання в його дію. Ніхто не має права примушувати індивідуума що-небудь робити або що-небудь не робити на тій підставі, що від цього йому самому було б краще, чи що від цього він став би щасливішим, або, нарешті, на тій підставі, що, на думку інших людей, вчинити відомим чином було б благородніше і навіть похвальнее».

Особливе місце Мілль не приділяє економічній стороні, а свободу слова і думки. «Не вільно суспільство, яка б ні була його форма правління, в якому індивід не має свободи думки і слова, свободи жити як хоче, свободи асоціації, — і тільки те суспільство вільно, в якому всі ці види індивідуальної свободи існують і абсолютно байдуже однаково для всіх його членів. Тільки така свобода і заслуговує назви свободи, коли ми можемо абсолютно вільно прагнути до досягнення того, що вважаємо для себе благом, і прагнути тими шляхами, які визнаємо за кращі, — з тим лише обмеженням, щоб наші дії не позбавляли інших людей їх блага або не перешкоджали б іншим людям в їх прагнення до його досягнення».

Цього достатньо, щоб розуміти, що проходить червоною лінією через всі версії лібералізму до нашого часу. Головне, на що ми звертаємо увагу, — це відсутність теми Бога в цих роздумах. Не сперечається з Богом лібералізм, а з роллю держави і суспільства в особистому житті людини. Вірити чи не вірити — це особистий вибір людини, і лібералізм ні до чого не примушує. Так звідки в голові патріарха виникла ідея змішувати холодне з квадратним?

«На подвиг треба йти на жертви, на хрест…»

Поглянемо на заяву Кирила ще під одним ракурсом. Він каже: «Настанова самого себе у центр життя і є ліберальна ідея… У якомусь сенсі це гріховна ідея, тому що поставлена в центр життя самого себе — це і є відпадання від Бога. В центрі життя повинен бути Бог». Про яке життя він каже, якщо мова йде про лібералізм — політичної доктрини? Мабуть, про соціально-політичного життя. Але тоді що в якості альтернативи пропонує глава РПЦ, якщо в центрі соціально-політичного життя повинен бути Бог? Тоді Росії необхідна теократія, як в Ірані, де вищим керівним особою країни є не президент, а несменяемый духовний лідер. Чи Не є це камінчиком у город конституційного ладу Росії?

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Більше того, визначивши суть лібералізму, ми підкреслюємо, що Конституція Росії містить в собі саме ліберальні ідеї. Нагадуємо, якщо хто забув: «Кожному гарантується свобода совісті, свобода віросповідання, включаючи право сповідати індивідуально або спільно з іншими будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, вільно вибирати, мати і поширювати релігійні й інші переконання і діяти відповідно до ними. Кожному гарантується свобода думки і слова. Ніхто не може бути примушений до вираження своїх думок і переконань або відмови від них. Кожен має право вільно шукати, отримувати, передавати, виробляти і поширювати інформацію будь-яким законним способом. Перелік відомостей, складових державну таємницю, визначається федеральним законом. Гарантується свобода масової інформації. Цензура забороняється». І так далі. Якщо все це не ліберальні ідеї, тоді що? Консервативні, ультраправі або може бути якісь особливі духовно-скрепные? Чи підходять ці ідеї для Росії, чи дотримується на практиці ця Конституція — це вже теми для інших статей. Але фіксуємо: Конституція Росії ґрунтується на ліберальних ідеях, які колись зародилися в Європі. Подобається це комусь чи ні, але це факт.

Наостанок хотілося б навести ще один аргумент, що лібералізм і віра в бога можуть чудово поєднуватися. Згадаймо Валерію Новодворську. Здавалося б, хто в Росії ще так люто відстоював ліберальну ідею серед публіцистів? Може бути, дещо наївно, по-юнацьки, але тим не менш. Але при цьому залишався віруючою людиною.

«Також я християнка з чималим стажем, в тому числі і з тюремним (хто з паломників читав Біблію в камері Лефортовської в’язниці?), стверджую, що трикілометрова чергу за виготовленої кустарями-одинаками з Афону торочкою та мучилася зовсім даремно, — писала вона в 2011 році. — За благодаттю не стоять у чергах, вона не живе в храмі Христа Спасителя (занадто багато там від Лужкова, Путіна і Медведєва), а заробляється вона не біснуванням, не стоянням на колінах, не розшибанням чола, навіть не молитвами і, вже звичайно, не хабарем, даної эцилопу, і не спецперепустками, участю у язичницькому позорище в центрі Москви, а добрими справами, служінням правді і тяжкою і болісною працею над своєю слабкою, боягузливою, егоїстичної сутністю. На подвиг треба йти на жертви, на хрест, а не в черзі топтатися… Віра — індивідуальне скарб. Релігія — небезпека, фанатизм — злочин. У Бога немає лавочки для віруючих. У нього є тягар, у нього є хрест, у нього є леви в римському амфітеатрі. Християнство — це релігія подвижників і героїв, а не інтересантів і барахольщиков. І, звичайно, не ідіотів».

Можливо, патріарху Кирилу, а також його однодумців, не сподобається такий підхід до розуміння віри в Христа. На що ми нагадаємо: «Не судіть, та не судимі будете, бо яким судом судите, таким будете судимі, і якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти» (Мф. 7:1).

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