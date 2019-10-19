Росія вимирає з рекордної за 11 років швидкістю

Росія продовжує прискорено котитися в демографічну прірву. За січень-серпень природний спад населення зросла ще на 30%, повідомив у четвер Росстат.

За 8 місяців в країні народилися 994,3 тисячі осіб, померли – 1,213 мільйона. І хоча смертність скоротилася (на 33,7 тисячі чоловік), темпи падіння народжуваності виявилися вище в 2,5 рази (83,9 тисячі осіб).

В цілому по країні кількість померлих перевищила число народжених в 1,2 рази; в 32 суб’єктах це розбіжність сягала 1,5-2,1 рази.

З-за природного убутку країна за 8 місяців втратила 219,2 тисячі чоловік – на 50,1 тисячі більше, ніж за той же період минулого року. В результаті річний демографічний прогноз уряду, згідно з яким природний спад повинна була стабілізуватися (на рівні 219 тисяч чоловік), був перевиконаний вже до початку вересня.

Це змусило Мінекономрозвитку погіршити прогноз. За новою оцінкою МЕР, швидкість вимирання населення в цьому році стане рекордною з 2008 року – 284,4 тисяч осіб. Показники вище російська статистика фіксувала лише в період з середини 1990-х по середину 2000х, коли щороку смертність перевищувала народжуваність на 500-600 тисяч чоловік.

Приплив мігрантів в цьому році прискорилося вдвічі, до 166,7 тисячі осіб, повідомляє Росстат. Але компенсувати природне зменшення він повністю не зміг. В результаті за 8 місяців загальна чисельність населення скоротилася на 55,2 тисячі осіб (146,7 млн).

Продовжують вимирати 69 85 суб’єктів РФ. У кожному дев’ятому ситуація близька до повноцінної демографічної катастрофи: 10 регіонів за період з 1989 по 2017 рр втратили більше 20% жителів.

Населення Мурманської області скоротилося на 34%, Сахалінська – на 31%, Донецьку – на 26%, Псковської – на 24%, Амурської – на 24%, Кіровська – на 24%, Іванівської – на 22%, Тверській – на 22%, Тамбовської – на 21%, Подільської – на 20%, Смоленської – на 18%, Володимирській – на 16%, Рязанської – на 16%, Орловської – на 15%, Вінниці – на 14%, писав раніше заввідділом ринків капіталу ІМЕМО РАН Яків Міркін.

В умовах, коли відсутні перспективи, майже 20 мільйонів чоловік живуть за межею бідності, а кожен третій має дохід нижче 15 тисяч рублів, люди не прагнуть народжувати дітей, незважаючи на заклики плодитися, до яких підключилися чиновники аж до президента.

Ключовий показник народжуваності – коефіцієнт народження першої дитини на одну жінку – продовжує падати, а за підсумками 2018 року його значення – 0,66 дітей на одну жінку – стало мінімальним за 20 років, зазначає директор Інституту соціального аналізу та прогнозування (ИНСАП) РАНХиГС Тетяна Малєва.

Одночасно знижується коефіцієнт дня народження другої дитини. Зростає народжуваність лише в багатодітних сім’ях: коефіцієнти третіх і наступних народжень у 2018 році збільшилися з 0,31 до 0,33 дитини не жінку.

Люди відкладають народження первістків, а отже, підстав очікувати в Росії загальної моделі сім’ї «хоча б з однією дитиною» стає все менше, відзначає Малєва: «В основі подібної динаміки народжуваності можуть лежати два фундаментальні чинники. На перших народження позначається економічна рецесія, в тому числі зниження реальних доходів населення з 2014 року, а також, можливо, зміна поколінь у віках максимальної репродуктивної активності».