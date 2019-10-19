Під Харковом сім’я з немовлям потрапила в смертельну ДТП

У четвер, 17 жовтня, в Харківській області вантажівка влетіла в легкове авто, в результаті чого загинув водій, а його сім’я постраждала.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Трагедія сталася о 15:22 в селі Нове Мажарове. Там на 126 км автодороги “Харків-Красноград-Перещепине” вантажний автомобіль MAN, який рухався в напрямку міста Красноград, в’їхав в припаркований на узбіччі легковик ВАЗ.

Внаслідок зіткнення від удару загинув 29-річний водій. Його 22-річну дружину та 8-місячного сина з травмами госпіталізували. Ще один 51-річний пасажир автомобіля “ВАЗ і 35-річний водій вантажівки були доставлені для обстеження в лікарню.