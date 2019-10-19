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Стягувачі зацікавилися заставними на квартири

19.10.2019

Взыскатели заинтересовались закладными на квартиры

Колектори почали проявляти активний інтерес до придбання іпотечних боргів разом із заставними, пише “Комерсант”. Так, значний обсяг закладних, за якими до нього перейшли права вимоги, забезпечені нерухомістю, купило в рамках пілотного проекту колекторське агентство ЕОС. Точний обсяг, назва банків та ціну покупки в компанії не розкривають.

ЕОС придбала права на позички, неплатежі за якими становили до року. Оцінка об’єктів нерухомості здійснювалася з залученням спеціалізованих оцінювачів, при цьому була дана нерухомість єдиним житлом боржника, не враховувалося. В агентстві визнали “пілот” вдалим і мають намір розширити роботу в цьому напрямку.

Традиційно банки воліють віддавати такі борги на агентську стягнення або продавати залишок непокритого боргу після реалізації квартири. За підсумками 2018 року на іпотечні борги припадало не більше 1% (2,9 млрд рублів) від обсягу всіх проданих боргів колекторам.

Купівля закладних по цесії колекторами викличе напругу у позичальників, оскільки закладена, як правило, є у них єдиним житлом, попереджає керівник проекту ОНФ “За права позичальників” Євгена Лазарєва. За її словами, банки після настання прострочення по іпотеці, як правило, намагаються увійти в становище позичальника і запропонувати йому спосіб виходу з ситуації.

А колекторам нема чого пропонувати боржника різні реабілітаційні або підтримуючі процедури, їм з точки зору економічної моделі буде легше реалізувати заставу і отримати прибуток настільки швидко, наскільки це можливо і дозволяє законодавство, підсумовує експерт.

 

 

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