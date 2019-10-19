У Росії можуть заборонити пластикові пакети

У Росії можуть заборонити одноразові пластикові пакети для магазинів. Скорочення виробництва аж до повної заборони буде проходити поетапно, повідомили “Известиям” в Росспоживнагляді. У службі вже підготували пропозиції про поправки в закон про відходи виробництва, незабаром вони будуть направлені на узгодження в зацікавлені відомства.

Ініціативу концептуально підтримали в Мінприроди. Обмеження продажу пластикових пакетів допоможе знизити ступінь негативного впливу на навколишнє середовище, сподіваються у відомстві. Раніше з ініціативою заборонити пластикові пакети в магазинах виступив Рада з прав людини при президенті РФ (РПЛ).

Пропозиція Росспоживнагляду відповідає світовій політиці щодо одноразових пластикових виробів. Так, в кінці березня Європарламент прийняв закон, згідно з яким на території ЄС з 2021 року буде заборонено виробництво і продаж цих товарів. Йдеться в тому числі про пластиковому посуді, контейнерах для їжі, столових приладах, соломинках для напоїв та ватні палички. Питаннями заборони виробництва якої-небудь продукції на території РФ займається Мінпромторг.

В Росії ще кілька років тому пластикові пакети в мережевих магазинах надавалися безкоштовно. Поступово від цієї практики відмовилися, і багато рітейлери, в тому числі мережі “Ашан”, “Вкусвилл”, Spar і “Азбука смаку”, почали продавати пакети, що викликало падіння попиту на них практично вдвічі.