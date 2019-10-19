Стала відома подальша доля “столичного маніяка”

У п’ятницю, 18 жовтня, суд Києва прийняв рішення помістити в психіатричний заклад підозрюваного так званого “столичного маніяка”, який здійснював напади на чоловіків.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

“За клопотанням Київської місцевої прокуратури №4 чоловікові, який підозрюються у скоєнні серії нападів на громадян у Дніпровському районі столиці, обрано запобіжний захід у вигляді приміщення в психіатричний заклад в умовах, що виключають небезпечну поведінку”, – йдеться в повідомленні.

Таке рішення прийняв Дніпровський районний суд міста Києва. Дії зловмисника, якого зараз підозрюють у скоєнні двох нападів, кваліфіковані за частиною 1 статті 121, частиною 4 статті 296 КК України.

Триває досудове слідство, в ході якого збираються докази про можливу причетність підозрюваного до інших епізодів.