Кому Ілліч не дає спокою?

У мережі з’явилися матеріали про визнання деяких робіт в. І. Леніна екстремістськими, правда друкували їх різного роду сумнівні ЗМІ [1], а так само з’явилося спростування даного факту в інших ЗМІ [2]. Але сам факт появи подібних публікацій у другосортних ЗМІ може означати або чергову перевірку реакції трудящих на подібні новини, або спробу дискредитації та залякування людей, що обрали шлях вивчення праць Леніна, Маркса і т. д. Тема соціалізму і комунізму дуже лякає власників засобів виробництва, які постійно шукають способи очорнити і заборонити роботи основоположників комуністичної ідеології. Вони використовують підконтрольні ЗМІ для створення громадської думки та навіювання буржуазних цінностей. Ця епопея брехні і очорнювання почалася ще в кінці 80-х, коли активно готувався повернення капіталізму, і цей потік не вичерпується донині. Але, завдяки все новим антинародним реформам і законами, машина по обдурення населення в останні роки все працює менш ефективно, Трудящому все одно, про що віщають ЗМІ, якщо в його холодильнику все менше продуктів, а якість життя все гірше.

Читаючи твори Леніна, Сталіна та Маркса: ми — трудящі знаходимо в них відповіді на питання, чому незважаючи на зростання доходів еліти, самі трудящі живуть все гірше. Кожен впізнає знайомі ситуації відбулися в минулому, далекому 19-го і початку 20-го століття, бачить причини породили їх, і знаходить їх точне повторення в дні сьогоднішньому. Адже основа капіталізму завжди стоїть на одних і тих же принципах, це приватна власність на засоби виробництва і експлуатація трудящих, для отримання максимального прибутку в максимально короткий термін.

У гонитві за прибутком капіталісти роблять спроби протистояти прозріння мас, але якщо раніше книги можна було вилучати і спалювати, то сьогодні їх потуги безглузді. В інтернеті накопичено тисячі книг, аудіо-відео матеріалів, доступні кожному бажаючому розібратися в причинах його проблем. І навіть створення закритого інтернету не здатне перешкодити нам отримувати правдиву інформацію та вчитись у класиків марксизму-ленінізму, щоб вступити в боротьбу за визволення своєї країни від системи паразита — капіталізму.

Товариш, не дозволяй буржуазним ЗМІ затуманити твій мозок! Вступай у боротьбу за звільнення трудящих від гніту капіталізму!

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Родіон З

Матеріали:

1. https://ava.md/2019/10/09/v-rossii-lenina-priznali-ek..

2. https://eanews.ru/news/prosto-poshutili-sud-v-yekater.. o-priznanii-rabot-lenina-ekstremist·skimi_09-10-2019