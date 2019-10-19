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У Раді створено міжфракційне об’єднання «Кубань»

19.10.2019



Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що завдання міжфракційного об’єднання «Кубань» – «розробка політики щодо повернення в культурне і соціальне поле українських етнічних територій і етнічних українців».

«Наше завдання – розробка політики щодо повернення в культурне і соціальне поле українських етнічних територій і етнічних українців. У першу чергу займемося Кубанню. Але і інші регіони, в яких компактно проживають українці, теж будуть перебувати під нашою увагою», – написав український політик.

Згідно з документом, який опублікував народний депутат з «ЄС», до складу об’єднання увійшли 13 народних обранців.

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