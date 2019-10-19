Ученые назвали худшее время для занятия интимом

Прекрасная половина человечества предпочитает получить удовольствие перед сном, а сильный пол чаще всего возбуждается утром.

Проведенные учеными эксперименты показали, что желаемое время для занятия сексом у мужчин и женщин не совпадает. Прекрасная половина человечества предпочитает получить удовольствие перед сном, а сильный пол чаще всего возбуждается утром.

При этом, мужчины часто уступают своим партнершам, в связи с чем среднее время занятий любовью колеблется между 21:00 и полуночью. Специалисты уверены, что это время является самым неудачным, так как обычно оба партнера к этому часу уже истощены и морально, и физически, а недосыпание часто приводит к плохому настроению на следующий день.

: lenta.ua