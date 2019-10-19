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В сети высмеяли ограбление в буфете Верховной Рады

19.10.2019

В Сети бурно обсуждают объявление, которое появилось в буфете украинского парламента

Интернет-пользователи пришли к выводу, что нынешние народные депутаты измельчали.

Как сообщает Politeka, в буфете Верховной рады Украины появилось объявление, которое насмешило украинцев. Фотографию объявления разместил у себя на странице в Facebook нардеп прежнего созыва Игорь Мосийчук.

В объявлении просят посетителей парламентского буфета вернуть солонку.

«В наши времена солонки не воровали… Измельчал депутат, не тот пошел», – подписал курьезную фотографию Мосийчук.

Сеть взорвал этот буфетный «крик души».

: politeka.net

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