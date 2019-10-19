Кейт Міддлтон і принц Вільям потрапили у грозу в приватному літаку (фото)

Офіційні представники Кенсингтонського палацу повідомили, що передостанній день туру для принца Вільяма та герцогині Кейт Міддлтон видався надважким, а все через проблеми з перельотом.

Так, 37-річні Кейт Міддлтон і принц Вільям побували в Лахорі, звідки повинні були повернутися в Ісламабад. Під час польоту назад літак з представниками британської королівської сім’ї і журналістами потрапив в сильну грозу і замість запланованих 25 хвилин борт знаходився в повітрі дві години.

Після успішного приземлення принц Вільям спробував заспокоїти представників ЗМІ, пожартувавши, що це він керував літаком: нагадаємо, що кілька років тому принц був пілотом медичної авіації.

: bilshe.com

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