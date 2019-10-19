Леопард пытался забрать у крокодила еду (видео)

Хищная кошка пыталась забрать у рептилии мертвую тушу, но сама едва не стала добычей.

В Национальном парке Крюгера битву ягуара и крокодила за еду сняли на видео. Ролик появился на YouTube-канале Kruger Sightings, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Один из экскурсоводов парка в ЮАР 54-летний гид Альберто Скаттолин катался по территории в поисках «интересных сцен из жизни дикой природы”.

Возле водоема мужчина заметил ягуара, пытавшегося достать тушу мертвого животного из воды.

Оказалось, что свою добычу охраняет крокодил. Кошка несколько раз пыталась подобраться к еде, но ее все время атаковал крокодил.

Скаттолин отметил, что битва за еду была напряженной. Когда леопард в очередной раз едва сам не стал добычей крокодила, он отступил, оставшись ни с чем.