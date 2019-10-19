Дочка Панеттьєрі і Кличко живе з батьком в Україні

За словами інсайдера, Хейден продовжує підтримувати зв’язок з дитиною.

Після розставання 30-річної Хейден Панеттьєрі і 43-річного Володимира Кличка їхня спільна дочка, 4-річна Кайя Євдокія залишилася з батьком: зараз маля живе в Україні. Тому багато хто, звичайно ж, цікавилися, чи спілкується зараз Хайді з маленькою донькою? За словами інсайдера, зіркова мама продовжує підтримувати зв’язок з малятком:

«Хейден часто їздить в Україну, щоб побачити дочку, і дзвонить їй по FaceTime. Кайя продовжує жити з батьком, якого дуже любить. У неї багато друзів».