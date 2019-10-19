Микитась отримав 200 мільйонів гривень від «мертвих душ» – ДБР

Державне бюро розслідувань перевіряє можливе відмивання 200 мільйонів гривень народним депутатом 8 скликання Максимом Микитась.

26 липня 2019 до правоохоронців надійшла заява, що Микитась нібито використавши підставних осіб та підробивши документи на отримання корпоративних прав щодо об’єктів будівництва, незаконно легалізував грошові кошти у розмірі понад 200 млн гривень.

Заявник розповів, що зі ЗМІ дізнався, що нардеп Микитась з метою ухилення від сплати податків і легалізації доходів у розмірі понад 200 мільйонів гривень, отриманих незаконним шляхом, здійснив підробку документів, а саме договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав.

З відкритих даних заявнику нібито стало відомо, що громадяни, які придбали активи у депутата, померли в 2015 і 2016 роках.

У декларації за 2016 Микитась звітував про продаж корпоративних прав Володимиру Ярошенку на суму 152,4 мільйонів гривень і продаж цінних паперів Артему Хижуну на 60,5 мільйонів гривень.

У той же час, за даними управління юстиції Києва, 10 жовтня 2016 зареєстровано смерть громадянина Ярошенко, 1969 р. н. Крім того, 16 листопада 2015 складено актовий запис про смерть громадянина Хижуна, 1980 р.

У вересні 2019 Печерський суд дав слідчому ДБР доступ до документів Державної податкової служби України за Микитась і померлих Ярошенко і Хижуна. З’ясовуються адреси реєстрації / проживання, засоби зв’язку, дані про суб’єктів господарювання, в яких зазначені особи працювали або були засновниками, інформація про джерела і розміри їх доходів, відомості про банківські рахунки, сплачені податки.