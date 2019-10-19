Останній момент: названий переможець фотоконкурсу дикої природи

Ним став китайський фотограф Юнцін Бао зі своїм знімком «Момент» (The Moment), зробленим на Тибетському нагір’ї. В кадрі зображені лисиця і бабак за мить до нападу. Юнцину Бао вдалося зберегти унікальну міміку тварин — корінних мешканців Тибетського нагір’я.

За словами головуючого журі Wildlife Photographer of the Year Троянд Кідман Кокс, фотографія унікальна не лише тим, що в цілому знімки з регіону Тибетського нагір’я досить рідкісні. «Відобразити таке потужне взаємодія між тибетської лисицею і бабаком — двома ключовими видами для екології цього високогірного району — просто екстраординарно», — сказала голова суддівської колегії.

Директор Музею природної історії Майкл Діксон зазначив, що фотографія була зроблена у важливому екологічному регіоні, який називають «третім полюсом»: в льодовиках Тибетського нагір’я містяться великі запаси прісної води, яким нині загрожує глобальне потепління. Саме тому такий виразний знімок «нагадує нам про те, що нам потрібно захистити».

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Головним юним фотографом дикої природи 2019 року був названий 14-річний Круз Эрдманн. Під час нічного дайвінгу в Індонезії йому вдалося сфотографувати рифового кальмара.

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В 2019-му конкурсу Wildlife Photographer of the Year виповнилося 55 років. У цьому році журі розглядало більше 48 тисяч заявок зі ста країн. Виставка з кращими знімками фотоконкурсу відкриється в музеї 18 жовтня і триватиме до 31 травня 2020 року.

«Навколо Світу. Україна» повідомляв про кращих знімках Wildlife Photographer of the Year в цьому році.

За матеріалами Вirdinflight.com

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