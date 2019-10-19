Зеленський оновив структуру апарату РНБО

Президент Володимир Зеленський указом від 18 жовтня затвердив нову структуру апарату Ради нацбезпеки і оборони.

Згідно з указом, затверджується така структура апарату РНБО:

Секретар РНБО, перші заступники і заступники секретаря РНБО, керівник апарату РНБО, його перший заступник і заступники, Служба секретаря РНБО, Служба з питань зовнішньої безпеки, Служба з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки, Служба з питань державної і громадської безпеки, Служба з питань воєнної безпеки, Служба з питань мобілізації та територіальної оборони, Служба з питань військово-технічного співробітництва та оборонно-промислового комплексу, Служба забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки, Служба з питань економічної безпеки, Служба з питань соціальної та гуманітарної безпеки, Служба з питань безпеки критичної інфраструктури, Служба з питань зовнішньополітичної безпеки і міжнародного співробітництва, Служба з питань фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони, Служба Головного ситуаційного центру, Служба організаційного забезпечення, Служба з питань стратегічного планування та аналізу, Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв’язків із засобами масової інформації, Служба з правових питань, Фінансова служба, Служба управління персоналом, Служба режимно-секретної роботи та Служба координаційної та адміністративної роботи.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Визнається таким, що втратив чинність, указ президента від 14 квітня 2017 № 109 «Про деякі питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України».

Згідно з указом президента Петра Порошенка від 14 квітня 2017 року, який втрачає силу, до складу апарату РНБО входили:

Секретар, перші заступники і заступники секретаря РНБО, керівник апарату РНБО, Служба з питань зовнішньої безпеки, Служба з питань внутрішньої безпеки, Служба з питань забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки, Служба з питань національної безпеки у воєнній сфері, Служба з питань мобілізації, Служба з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва, Служба з питань економічної, соціальної та енергетичної безпеки, Служба з питань інформаційної безпеки, Служба стратегічного планування та аналізу, Юридична служба, Служба Головного ситуаційного центру, Служба з питань розвитку інформаційних технологій, Служба організаційної роботи та контролю, Служба координаційної та адміністративної роботи, Фінансово-економічна служба, Служба управління персоналом, Служба режимно-секретної роботи та Служба забезпечення доступу до публічної інформації.