«Нахабно брешуть!» Заступника Богдана «розгромили» в прямому ефірі

Заступника голови Офісу президента Юлію Ковалів розкритикували в прямому ефірі за підтримку нововведень з касовими апаратами.

В ефірі програми «Свобода слова з Савіком Шустером» у п’ятницю, 18 жовтня, Ковалів заявила, що фіскалізація — єдиний механізм, який дозволить отримувати більше до бюджету.

«І тим виробникам, які легально працюють в Україні, чесно конкурувати на ринку. Не можна конкурувати з контрабандою… Коли люди не платять податків… Фактично, наш український виробник програє контрабанді і ми з вами втрачаємо робочі місця», — сказала вона, додавши, що уряд буде працювати над тим, «щоб підприємцю було легко жити».

Однак голова ГО «Союз захисту підприємництва» Сергій Доротич різко заперечив представниці ОПУ, заявивши, що вони «нахабно брешуть».

«Ви говорите неправду і навіть не соромтеся. Ви підставили президента, він не виконав свого слова, яке дав на весь світ. Ви вважаєте, що фіскалізація допоможе? Ви робили прорахунок, які будуть наслідки? Що ви хочете отримувати? Або ви будете розповідати байки людям?» — обурився він.