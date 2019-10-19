В елітному київському ресторані, щипачі вкрали у відвідувача 200 тисяч гривень

В елітному ресторані китайської кухні «ВАО» на вулиці Мечникова в Печерському районі Києва, який у свій час прославив нинішній заступник міністра МВС Антон Геращенко, привселюдно облизавши тарілку з-під страви, почали промишляти елітні злодії.

Справа в тому що середній чек у цьому закладі близько 1200 гривень, тому кишенькових злодіїв доводиться відбивати «виробничі витрати» на відволікаючу трапезу за рахунок багатих клієнтів закладу. І проблем з цим у них немає.

Як ми дізналися з власних поінформованих джерел в МВС, що вчора в поліцію звернувся керівник столичної брокерської компанії, якого щипачі в ресторані «покарали»на еквівалент 200 тисяч гривень в доларах.

Поки менеджер насолоджувався китайською кухнею,яка так по душі багатьом вітчизняним політикам і бізнесменам (раніше крім Антона Геращенка в ресторан заходили олігарх Костянтин Григоришин і екс-нардепи Сергій Лещенко та Василь Горбаль) злодії «свиснули» у нього з кишень верхнього одягу велику суму і зникли непоміченими.

Поліція завела кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 КК України — Крадіжка у великому розмірі.Покарання за цей злочин,яке за КК вважається тяжким до 6 років позбавлення волі. Якщо злодіїв вийде зловити.