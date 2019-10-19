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Власникам Samsung зізналися в серйозній проблемі: в чому справа

19.10.2019

Південнокорейська компанія Samsung зізналася, що для розблокування смартфона Galaxy S10 підійде будь відбиток пальця.

Про помилку у програмному забезпеченні стало відомо після скарги громадянки Британії, коли її чоловікові вдалося отримати доступ до смартфону, використавши свій відбиток, передає BBC.

В Samsung відреагували на зауваження і пообіцяли випустити програмне забезпечення, яке виправить цю помилку.

Примітно, що ще в березні поточного року в компанії дуже схвально висловлювалися про технології розблокування по відбитку пальця, називаючи її революційною.

 

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