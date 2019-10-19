Гвоздик програв росіянину Бетербиеву бій за два пояси чемпіона світу

Українець Олександр Гвоздик програв об’єднувальний бій за чемпіонські пояси за версіями WBC та IBF в напівважкій вазі.

Гвоздик, який володів чемпіонським титулом за версією WBC, в 10 раунді зазнав дострокової поразки від росіянина Артура Бетербієва технічним нокаутом.

Бій пройшов в суботу 19 жовтня вранці за київським часом у Філадельфії.

Вже наприкінці першого раунду рефері рингу відрахував йому нокдаун, після того як він спіткнувся об ногу росіянина. Втім, перед початком раунду суддя нокдаун скасовує, визнавши свою помилку.

До сьомого раунду обидва боксери видавали майже рівний бій, з великою кількістю викинутих ударів. Бетербієв частіше бив, скорочував дистанцію і тим самим завдав Гвоздику чимало проблем. Український не завжди вдавалося тримати комфортну для себе дистанцію і після атак Бетербієва не рятували навіть клінчі, оскільки росіянин був дуже агресивний.

Восьмий раунд був однозначно за українцем, після того, як росіянин пропустив серію з джебів, але навіть не похитнувся. У дев’ятому раунді Гвоздик видихався і ледь вистояв у ринзі. Бетербієв наполегливо атакував і пробивав захист українця, знову скорочуючи дистанцію. У десятому раунді знову відчутна перевага Бетербієва і Гвоздик тричі побував у нокдауні. Після цього рефері зупиняє бій, зафіксувавши перемогу Бетербієва технічним нокаутом в десятому раунді.

Для Гвоздика це перша поразка в 17 боях. Для Бетербієва це 15 виграш, причому 100% показник за перемогами нокаутом.