ДТП з таксомоторних «Ухилом» у Києві: є постраждалі

Ближче до півночі в п’ятницю, напередодні вихідних, на вулиці Гетьмана, що неподалік від Індустріального мосту в столиці сталося зіткнення двох легковиків — Škoda і Mazda.
За іронією долі обидві машини задіяні в пасажирських перевезеннях. І обидві — від сервісу Uklon.
Попередньо вдалося встановити, що автомобілі рухалися в бік Шулявки.
Раптово Škoda, що їде по напівпорожній вулиці, початку — всупереч вимогам правил дорожнього руху — повертати наліво, приблизно з середнього ряду.
Ймовірно, водій отримав замовлення і вирішив негайно приступати до його виконання.
Цей маневр змусив його колегу, який їхав ззаду, терміново міняти напрям руху.
Піти йому від удару не вдалося.
Після зіткнення Mazda з двома пасажирками продовжила рух і її зупинив стовп.
Ось так «на рівному місці», на сухій, добре освітленій дорозі сталася дорожня ПП.
Одну з пасажирок забрала швидка. У лікарні опинився і водій Škoda. Попередній діагноз — у нього пошкоджена рука і переламана ключиця. Однак чоловік вирішив повернутися на місце ДТП, але від спілкування з журналістами відмовився.
Власне кажучи, розповідати йому було нічого. Розпочато розслідування.