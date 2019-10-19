ДТП з таксомоторних «Ухилом» у Києві: є постраждалі

Ближче до півночі в п’ятницю, напередодні вихідних, на вулиці Гетьмана, що неподалік від Індустріального мосту в столиці сталося зіткнення двох легковиків — Škoda і Mazda.

За іронією долі обидві машини задіяні в пасажирських перевезеннях. І обидві — від сервісу Uklon.

Попередньо вдалося встановити, що автомобілі рухалися в бік Шулявки.

Раптово Škoda, що їде по напівпорожній вулиці, початку — всупереч вимогам правил дорожнього руху — повертати наліво, приблизно з середнього ряду.

Ймовірно, водій отримав замовлення і вирішив негайно приступати до його виконання.

Цей маневр змусив його колегу, який їхав ззаду, терміново міняти напрям руху.

Піти йому від удару не вдалося.

Після зіткнення Mazda з двома пасажирками продовжила рух і її зупинив стовп.

Ось так «на рівному місці», на сухій, добре освітленій дорозі сталася дорожня ПП.





Одну з пасажирок забрала швидка. У лікарні опинився і водій Škoda. Попередній діагноз — у нього пошкоджена рука і переламана ключиця. Однак чоловік вирішив повернутися на місце ДТП, але від спілкування з журналістами відмовився.

Власне кажучи, розповідати йому було нічого. Розпочато розслідування.