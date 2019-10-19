Кількість загиблих внаслідок прориву дамби в РФ зросла до 12 осіб

У результаті прориву дамби золотодобувної артілі в Красноярському краї РФ загинули щонайменше 12 осіб.

“За уточненими даними 12 загиблих. Чотирьох доставили в встанови та ще 15 оглянули на місці. Ще невідома частка 13″, – повідомили в пресслужбі МНС РФ. Всього ж в зоні прориву дамби на копальні з видобутку золота в Красноярському краї, де прорвало дамбу, перебували майже дві сотні осіб, повідомили в адміністрації Щетинкинської сільради Курагинського району.

На місце події вилетів вертоліт МНС, також вирушили рятувальники — група з 200 осіб. Раніше в ніч на суботу стався порив дамби артілі в селищі Щетиніно: затопило два робочих гуртожитки тимчасового типу.