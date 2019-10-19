Сын актера, сыгравшего Тарзана, убил мать

В доме американского актера Рона Эли в округе Санта-Барбара, штат Калифорния, нашли труп пожилой женщины. Как сообщает CNN, жертву опознали как супругу владельца жилья, Валери Ландин.

По данным телеканала, в полицию поступил вызов о домашнем насилии. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили тело Ландин, которая скончалась от ножевого ранения.

Супруг погибшей – Рон Эли обвинил в убийстве одного из своих сыновей. Отмечается, что при попытке задержания подозреваемый оказал сопротивление и был убит во время перестрелки.

Рон Эли известен по роли Тарзана в одноименном сериале, который выходил с 1966 по 1968 год. Он снимался в таких фильмах, как «Остров фантазий», «Чудо-женщина», «Док Сэвидж: человек из бронзы» и «Ожидая амишей».

Валери Ландин — бывшая «Мисс Флорида». В браке с Роном Эли у нее родились трое детей: Кирстен, Кейтленд и Кэмерон.

: journalist.today