Лікар-онкодерматолог розповів, як виявити небезпечну родимку

Під звичайні родимки зазвичай маскується один з найнебезпечніших і агресивних видів раку – меланома. Лікар-онкодерматолог Ігор Утяшев розповів про ті ознаки, які говорять про те, що родимку потрібно негайно показувати фахівцеві.

Лікар порекомендував всім уважно стежити за станом тіла, щоб вчасно помічати зміни, які відбуваються з ним. Так під час миття в душі, слід обмацувати себе, оскільки така самодіагностика дозволяє визначати наявність ущільнень в м’язах або лімфатичних вузлах.

Що стосується змін зі шкірою і появи нових родимок, Утяшев зауважив, що такі утворення частіше виявляються доброякісними, а не меланомними. Але в разі меланоми дуже небезпечно упускати її розвиток саме на ранній стадії.

Лікар пояснив, що до тих пір, поки меланома не дасть метастаз, вона повністю виліковна. Але при метастазуванні вона схильна розвиватися дуже швидко, володіючи істотним смертоносним потенціалом.

«Меланома швидко зростає, змінюючи обриси, колір. Може свербіти, кровить. Форма, при якій меланома вже стала метастатичною, найчастіше є смертельною. Тому будь-яка людина, виявивши на поверхні шкіри якесь новоутворення, повинен задати собі питання: «А як давно у мене це?», – дав пораду онкодерматолог.

Ігор Утяшев розповів, за якими ознаками можна визначити, що родимка стала небезпечною. За словами експерта, занепокоєння повинні викликати зростання і зміни в стані родимок, що спостерігаються протягом місяця і довше.

Крім того, з метою діагностики можна скористатися формулою ” a, b, c, d»:

А – асиметрія. Наприклад, кругла родимка прийняла іншу форму;

B – бордюр. Край родимки стає нерівним, рваним;

С – колір. Родимка може сильно потемніти, або посвітліти, порожевіти або стати нерівно забарвленої;

D – динаміка. Для меланоми характерне дуже швидке зростання, крім того, вона підніматися над поверхнею шкіри.

: ukrhealth.net

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.