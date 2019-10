Поліція Мексики арештувала сина наркобарона: члени наркокартелю захопили місто, щоб його звільнити (відео)

У Мексиці озброєні члени наркокартелю захопили місто Кульякан, в якому живе понад півмільйона людей. Вони відбивали у поліції сина відомого наркобарона на прізвисько Ель Чапо. Cин Чапо Овидио Гусман Лопес був затриманий Нацгвардією, але прихильники картелю чинили запеклий опір.

У четвер у місті Кульякан було чути стрілянину. Озброєних людей знімали на камеру місцеві мешканці, яких подія застала зненацька. Збройне повстання проти поліції підняв головний наркокартель Мексики “Сіналоа”.

Стрілялину спричинив арешт Овідіо Гусмана Лопеса, який є один з багатьох дітей мексиканського наркобарона Хоакіна Гусмана, відомий під прізвиськом Ель Чапо – “Коротун”.

Солдати Нацгвардії оточили будинок, в якому був син наркобарона, але згодом самі опинилися в кільці членів наркокартелю.

“Організовані злочинні групи оточили будинок. Їх було значно більше, ніж патрульних. У той же самий час збройні гангстери нападали на людей в інших частинах міста, сіючи паніку серед населення”, — розповів міністр безпеки Мексики Альфонсо Дурасов.

Члени наркокартелю сіяли паніку, підпалювали автомобілі та блокували дороги. В результаті збройних сутичок є поранені та вбиті. Зрештою, щоб зупинити безлад, влада дозволила Овідію Гусману піти.

