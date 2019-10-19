Способна ли низкоуглеводная диета привести к опухолям

Отказ от хлеба, злаков и картофеля лишает людей критически важного пищевого элемента. Речь идет о волокнах, защищающих нас от целого ряда злокачественных новообразований.

Во всём мире продолжает расти популярность питания, содержащего низкое количество углеводов. К ним относятся диеты Аткинса, Дюкана и некоторые другие разновидности. Все они называются кетогенными, поскольку содержат минимум углеводов и максимум жиров. Сторонники этого типа питания утверждают, что оно приводит к исчезновению лишнего веса, более жесткому контролю уровня сахара в крови, защите от диабета второго типа и даже профилактике рака, поскольку углеводы вызывают опухоли. Питание поклонников этих диет состоит из большого количества фруктов и овощей, что, несомненно, может привести к исчезновению лишних килограммов. Конечно, отказ от углеводов сокращает суточную калорийность.

Однако поклонники низкоуглеводных диет забывают о важнейшем питательном элементе, который обеспечивают нашему организму углеводы. Речь идет по нехватке клетчатки или пищевых волокон. Между тем значительное количество исследований показали, что при недостатке пищевых волокон в рационе вырастает риск смерти от любой формы рака. В частности, наблюдения с участием 24 825 человек в период с 1999 по 2010 годы продемонстрировали, что употреблявшие минимум углеводов люди на 32% чаще умирали по любой причине и на 35% чаще уходили из жизни от рака, по сравнению с теми, кто активно налегал на углеводы.

Выводы этого исследования были впоследствии подтверждены комбинированными результатами других 7 исследований с участием почти 450 тысяч человек. Они показали, что питание с низким количеством углеводов на 8% повышает риск смерти от рака. Эти исследования были наблюдательным, поэтому на его основании нельзя говорить о четкой причинно-следственной связи, и утверждать, что именно углеводы защищают людей от рака. Однако полезное воздействие клетчатки на наш организм многократно доказывалось.

: Новости Ю