Злата Огнєвіч розповіла про трагедію в родині

Співачка Злата Огнєвіч нечасто говорить про особисті переживання. Втім, для програми «ЖВЛ» зробила виняток і поділилася спогадами про шкільне кохання, яким не встигла насолодитися.

За її словами, ці стосунки трагічно обірвалися.

«Його звали Вова, він помер від раку. Коли це сталося, всі мої друзі пішли на похорон, а я не змогла. Тоді в класі мене ніхто не зрозумів, думали, що я зрадниця. А я просто хотіла запам’ятати його живим, усміхненим і таким класним хлопцем. Дуже страшно, коли дитина помирає раніше батьків», – каже співачка.

І шокує ще більш відвертим зізнанням: до її народження у неї був старший брат, який трагічно загинув просто у мами на очах. А через три роки народилася Злата, яку батьки дуже оберігали:

«Після такого життя змінюється назавжди. Якось я знайшла його малюнки й дуже довго плакала. Мені було так сумно, а потім почала розпитувати в мами, яким він був, – розповіла співачка, пише zik.ua.

: newformat.info

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