Кейт Міддлтон стала кінологом і вигуляла цуценят (фото)

Тур герцога і герцогині Кембриджських по Пакистану завершився вчора ввечері, але шанувальникам є про що поговорити та на що глянути ще з добрий місяць!

Так, за кілька годин до відльоту в Британію герцогиня разом з принцом відвідала Ісламабадський армійський кінологічний центр. Там вона прогулялася з цуценятами і чотириногі солдати продемонстрували героїні свої навички.

Кейт вибрала для офіційного заходу білі штани і довгий блейзер з колекції бренду Beulah London. Вона доповнила образ парою чорних човників Russell & Bromley.

: bilshe.com

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