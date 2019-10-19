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Гвоздика забрали до лікарні після бою з росіянином

19.10.2019

Український боксер Олександр Гвоздик був госпіталізований. Це сталося після програного бою росіянину Артуру Бетербієву.

Нагадаємо, це був бій, на кону якого стояли чемпіонські пояси WBC та IBF у напівважкій вазі. Першим з них володів Гвоздик. Однак українець у десятому раунді тричі був відправлений в нокдаун і програв.

Після поєдинку стало відомо. що Гвоздик був доставлений до лікарні. Поїхав він туди з превентивною метою. Про це заявив коментатор Ден Рафаель

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