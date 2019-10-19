Ремонт Шулявського шляхопроводу: чи встигнуть відкрити міст до кінця року?

На цьому тижні в Києві продовжився ремонт Шулявського шляхопроводу. Столична влада обіцяє відкрити Шулявський міст для проїзду транспорту до кінця цього року, але чи встигнуть? Що зараз відбувається на будівництві?

На даний момент на Шулявському шляхопроводі підготували до встановлення третій проліт. Його повісили над опорами мосту. Зараз його тримають спеціальними домкратами. Це проліт, який ближче до Індустріального шляхопроводу. Найближчим часом домкрат повинен опустити проліт, встановивши його на опори.

Якщо з прольотами все зрозуміло, то ситуація із заводом «Більшовик» залишається незрозумілою. Він тепер зовсім поруч з мостом, тому можуть виникнути складнощі з його знесенням.

Поки дорожники не сильно квапляться. Однак, вони стверджують, що до кінця 2019 року транспорт вже зможе їздити по Шулявському мосту. Киянам залишається тільки сподівається на це.

Нагадаємо, що Шулявський шляхопровід частково обвалився два роки тому, а навесні 2019 року його почали ремонтувати. Об’єкт буде повністю введений в експлуатацію в 2020 році.

Віталій МАКСИМОВ