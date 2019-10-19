Україна – це вам не Нідерланди, або Чому у них все так добре

Те, чого нам ніколи не зрозуміти. Ось особисто ви, коли шукаєте підрядника на який-небудь ремонт або будівництво, що вас найбільше хвилює? Щоб все нормально якісно зробив. Щоб не працював забуханный. Щоб поставив нормальні матеріали. Щоб не мутив з вашими грошима. Щоб не зник, кинувши ремонт на середині. Це все. Об’єктивно все.

Тепер вгадайте, що найбільше цікавить у такій ситуації голландців? Скажу відразу, що питання якості хвилюють самих тертих і з великим життєвим досвідом голландців. А інші вважають, що їм за замовчуванням поставлять все якісне і сумлінно.

А хвилює їх несподівана для нас річ. Один наш програміст давно живе в Голландії і ходить на мовні курси. І там, звичайно, дискусійний клуб. І треба спілкуватися на різні теми. І ось у рамках спілкування він розповідає, як він вдало зробив ремонт, так як якісно і добре, незважаючи на те, що взяв нелегалів, які коштували навіть дешевше, ніж можна було очікувати.

Тут треба знати специфіку Нідерландів: наша людина, коли починає жити там, скільки років він там прожив і скільки б не отримував, не може відскіпатися від відчуття, що все коштує дуже дорого. Просто скажені гроші за все. За будь-яку дрібницю. І якщо щось нашій людині здається в Голландії за прийнятну ціну, то це просто якась голландська кулі, яка незрозумілим чином проскочила, тому що голландці дуже стежать за тим, щоб ніде ніякої кулі не існувало ніколи.

Вгадайте реакцію групи? Ставлення до нашого людині стало не дуже хорошим. Люди почали ставитися до нього натягнуто і холодно, а у деяких навіть стало прослизати засудження. Виявилося, що він не сильно прав. В чому? У тому, що роботу йому зробили нелегали, які ж НЕ ЗАПЛАТИЛИ ПОДАТКИ з отриманих від нього грошей.

У Нідерландах взагалі немає поганого ставлення до нелегалів. Ставлення до них, як до всього іншого, рівне. Тобто це практично відсутність якого-небудь відношення до чого-небудь. Приблизно, як відношення дверей або стін до всього. Приблизно таке: О, існує? Ну ок. Може, нелегали особисто перейшли комусь із групи дорогу або порушили інтереси? Теж немає.

Тоді в чому справа? Просто ПОРУШЕНИЙ ПОРЯДОК. І все. А раз так – то це не правильно. От є правила. Їх треба дотримуватися. Якщо ви бачите, що хтось не дотримується – це неподобство. Так не можна не тому, що комусь від цього шкоду, а тому, що так не можна. Повторюся: нам цього не зрозуміти.

Скажіть, вас сильно парить, що держава Україна недоотримала податків з тієї суми, яку ви сплатили не зрозумій яким кострубатим моторошним мужикам, які приліпили зовні вашої квартири листи пінопласту, про який є повір’я, що це теплоізоляція? Немає. Все, що вас по-справжньому парить – це відлетять ці листи при першому пориві вітру, або провисят пару років.

А знаєте, яка від цього результат? А такий, що саме тому тут не Нідерланди. І що Нідерланди – це взагалі не тут. А тут навіть не світить нічого подібного, хоча самі голландці часто скаржаться на життя і не дуже-то задоволені державою. Кажуть: могло б для нас намагатися і краще.

А ось історія у зворотний бік: жила-була в Нідерландах наша дівчинка-розумниця. І була вона, скажімо, дизайнером інтер’єрів. Робила все добре, креативно і красиво, але замовлення йшли так-сяк – не часто і не багато. І ось вона оформляє всі документи, отримує всі дозволи і сертифікати, заводить все що потрібно у всіх держустановах і органах і починає публікувати в оголошеннях серед іншого і номер ліцензії на заняття підприємницькою діяльністю.

Напевно, не треба згадувати про те, що вся ця паперова метушня збільшила цінник за її роботу. І ось дивна річ: як тільки в рекламі став фігурувати номер ліцензії, показує, що все офіційно, по-білому і не повз податкової – від замовників не стало відбою, хоч вибирай, з яким хочеш працювати. Незважаючи на ціну. А ціна в Нідерландах – це великий фактор.

Якщо зовсім відверто, я рідко де зустрічав настільки прижимистую націю. Але – поперли замовлення! Тому що – все за правилами, все, як годиться. Спробуйте, займаючись активно будинком, садибою, господарством, пожити так хоча б рік. Не думаю, що ви досягнете успіху в цьому. Але в пошуках сертифікованого підрядника наживете собі невроз.

А чому? Так не Нідерланди ж! А тому, що Нідерланди тут могли б бути, якщо б останні триста років тут були Нідерланди. А так тут триста років був дрімучий, замшілий, клінічний совок, незважаючи на те, що назві лише сто років, зате совковою сутності – сотні і сотні років. Але треба ж якось себе змушувати. Адже цивилозованный світ – він інший. Ви – зможете?

Дмитро ТОМЧУК