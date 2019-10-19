В образе принцессы Жасмин: Кейт Миддлтон в бирюзовом шальвар-камизе (фото)

Герцог и герцогиня Кембриджские посетили вторую по величине мечеть Пакистана

Кейт Миддлтон и принц Уильям в рамках своего официального тура приземлились утром в Лахоре. Кембриджи встретились с губернатором города, пообщались с подопечными организации SOS Children’s Village и успели сыграть в крикет. После этого они сменили наряды и посетили одну из главных достопримечательностей Лахора ― мечеть Бадшахи, которая входит в рейтинг самых больших в мире.

Для посещения мечети Кэтрин выбрала бирюзовый национальный наряд шальвар-камиз и платок, расшитый по краю золотыми нитками. В этом образе герцогиня напомнила принцессу Жасмин из сказки про Аладдина.

: elle.ua