33-летний фанат здорового образа жизни сгорел от рака

Этот учитель рассчитывал поставить рекорд по долголетию на планете, отказываясь от сигарет, алкоголя, нездоровых продуктов питания, а также посещая спортзал.

В результате, молодой человек умер в 33 года через 20 дней после того, как узнал, что страдает от лейкоза.

Англичанин Мэтт Мидс был одержим фитнесом и здоровым образом жизни в целом. Он не раз утверждал, что в жизни своей ни разу не притрагивался к спиртным напиткам, не курил, употреблял только самые полезные для здоровья продукты, чтобы прожить максимально долго и установить рекорд долголетия.

Именно поэтому, когда у него начались боли в желудке, приступы ночной потливости и усталости целыми неделями подряд, он и подумать не мог, что это признаки какой-то болезни. Мэтт решил, что просто перетрудился в спортзале, откуда он буквально не вылезал.

И только его молодая супруга все-таки заставила мужа сходить к врачу, который и поставил страшный диагноз.

Оказалось, что у молодого мужчины запущенный лейкоз. Мэтт даже не успел определиться с тем, как ему следует лечить эту болезнь, поскольку менее чем через три недели после установки диагноза он скончался от острого лимфобластного лейкоза. Ну а его любимая жена лишь несколько раз успела посетить мужа в отделении интенсивной терапии. Там она наблюдала за тем, как этот всегда пышущей здоровьем человек увядал с катастрофической скоростью.

«Мэтт был очень счастливым человеком, – рассказывает его жена Эбби. – Он поражал меня позитивом и всегда говорил, что депрессия, плохое настроение, стресс – всё это ведет к болезням. Мэтт уверял, что защищен от всех возможных болезней тем образом жизни, которой он сам себе создал. Это был абсолютно трезвый, не выносящий табачного дыма, добрый, заботливый, любящий, обладающий исключительным чувством юмора мужчина. Он обожал спорт и всё, что связано со здоровым образом жизни. Тем кошмарней осознавать то, что с нами всеми произошло».

: glavcom.ua