Лобода отметила день рождения с лидером Rammstein

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в РФ, показала, как отметила 37-летие.

На свою страничку в Instagram она выложила фото, на которой держит под руку солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.

«Мой день, моя ночь», — подписала кадр Лобода.

Также на снимке можно увидеть продюсера и близкую подругу Светланы — Нателлу Крапивину и других друзей звезды.

Интересно, что в сентябре Светлана Лобода признала, что проговорилась о том, что ей «по контракту» запрещено говорить об отношениях с Линдеманном.

В интервью телеведущей Ксении Собчак она в нецензурной форме назвала исполнителя невероятным и намекнула на то, что ей удается быть с Линдеманном «маленькой кошечкой».

Весной 2019 года Линдеманн дал интервью, в котором признался, что о его романе с Лободой пишут часто, однако это «тайна двух людей».

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 17 Окт 2019 в 4:20 PDT

: hvylya.net