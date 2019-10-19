Лобода отметила день рождения с лидером Rammstein

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в РФ, показала, как отметила 37-летие.
На свою страничку в Instagram она выложила фото, на которой держит под руку солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.
«Мой день, моя ночь», — подписала кадр Лобода.
Также на снимке можно увидеть продюсера и близкую подругу Светланы — Нателлу Крапивину и других друзей звезды.
Интересно, что в сентябре Светлана Лобода признала, что проговорилась о том, что ей «по контракту» запрещено говорить об отношениях с Линдеманном.
В интервью телеведущей Ксении Собчак она в нецензурной форме назвала исполнителя невероятным и намекнула на то, что ей удается быть с Линдеманном «маленькой кошечкой».
Весной 2019 года Линдеманн дал интервью, в котором признался, что о его романе с Лободой пишут часто, однако это «тайна двух людей».
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: hvylya.net