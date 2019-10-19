У мережі показали, як Трамп «по-українськи» пише лист Ердогану

Художник Сергій Йолкін намалював яскраву фотожабу з президентом США Дональдом Трампом.

Смішну картинку опублікували в мережі.

Карикатура зроблена з відомої картини російського художника Іллі Рєпіна «Запорожці» («Запорожці пишуть листа турецькому султану»). Однак на зображенні Йолкіна в її центрі намальований Трамп, а підписана вона: «Трамп пише листа турецькому Ердогану».

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп 17 жовтня написав листа турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану, в якому закликав зупинити вторгнення Туреччини в Сирію.

У свою чергу, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розлютився на лист президента США Дональда Трампа і викинув його у смітник.

: zik.ua

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