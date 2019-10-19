Від «брудної» нафти до «брудної» пшениці: Росія ставить нові рекорди якості

Історія з поставками «брудної російської нафти по трубопроводу «Дружба» у цьому році стала темою №1 для обговорення і навіть претендує на звання притчі во язицех. Проте лаври «брудної нафти» цілком може похитнути історія з «брудною пшеницею».

Як відомо, у цьому році Росія з гордістю і придихом відзвітувала про те, що за підсумками збиральної кампанії 2019-го було зібрано 75,4 млн тонн пшениці, а загальний урожай зернових і зернобобових культур склав більше 120 млн тонн, що на 7 млн більше, ніж у минулому році. І справді, приголомшливі показники країни, що займає 1/9-ю суші, куди вже Україні з її 80 млн тонн зерна, які зберуть у цьому році, але не про це мова.

Справа в тому, що на хвилі ура-патріотичних звітів про рекордні врожаї в Росії шириться скандал, який до російських ЗМІ і світових особливо й не доходить. Багато в чому тому, що він вибухнув у В’єтнамі, одному з основних покупців пшениці в РФ.

Так, В’єтнам, за два місяці закупив у Росії 229 тисяч тонн пшениці, різко припинив імпорт російської зернової культури. Виявилося, що поставляється в зерні містяться насіння чортополоху!

В’єтнам навіть направив офіційний лист на Россільгоспнагляд з проханням призупинити видачу фітосанітарних сертифікатів постачальників пшениці.

Що ж, сподіваюся, ситуація в далекою від європейських країв азіатській країні стане темою для нотаток в новинних стрічках не менш важливою, ніж повідомлення про хлорки у російської нафти. Адже це черговий доказ того, що в Росії про таке поняття як якість продукції поняття не мають. І це стосується не лише тієї продукції, що виробляється технологічно, на заводах і підприємствах, але й банально природних ресурсів, тієї ж нафти і пшениці.

Власне, куди не кинься, а скрізь дефект. Від винищувачів, до пшениці. Та й рекорди слід переглядати. А то якось вважати мільйони тонн зерна з насінням будяка не комільфо.

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