У Гончарука змінили вимоги щодо похорону в Україні

Обов’язкове маркування спецтранспорту словосполученням «похоронний транспорт» завдавала чимало проблем підприємцям, що надають ритуальні послуги.

Напис «похоронний транспорт» замість напису «ритуальна служба» на спецавтівках Міністерство розвитку громад і територій зробило обов’язковим ще у 2010 році, що завдало чимало клопоту похоронним бюро. Вся справа в тому, що змінивши напис, чиновники не подбали прописати нові розміри для її розмірів, розмірів символів і інтервалів між ними. Таким чином, компанії, що надають ритуальні послуги населенню, змушені були «втискати» нове кількість букв в колишні рамки, розмір яких становив 1,5 метра, що виявилося практично неможливо технічно.

Змінити власну постанову в Міністерстві розвитку громад і територій вирішили тільки зараз — з 2019 року, повідомляє видання UBR, відомство дозволило збільшити ширину написи до 180 сантиметрів. Інформація щодо цієї ініціативи з’явилася в розміщеному на сайті Міністерства проекті урядової постанови.