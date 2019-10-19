Імпічмент Трампа стає все реальнішою — думка

Положення президента США з кожним днем стає все складніше і небезпечніше…

Головний зовнішньополітичний сюжет останніх днів — це наростаюча війна президента США Дональда Трампа проти опозиційної Демократичної партії і чималої частини американського суспільства.

Свої оцінки і прогнози на цей рахунок висловив для НВ політичний оглядач Іван Яковина.

Основна лінія конфлікту така: демократи хочуть довести, що президент США в порушення законів цієї країни вимагав у України компромат на свого політичного опонента Джо Байдена. Причому за такий компромат він обіцяв Києву преференції, а в разі відмови — санкції.

Трамп ж хоче довести, що його політика щодо України була зовсім звичайною, він нічого не вимагав, не обіцяв і не погрожував. Якщо більшість американців повірить демократів, президента звільнять з Білого дому. Якщо переконливіше буде Трамп, то він збереже свій пост.

В рамках цієї історії кожен день відбувається величезна кількість подій, кожне з яких раніше могло б стати новиною дня чи року. Але зараз вони миготять, як у калейдоскопі, лише на час стаючи справді помітними.

18 жовтня головна, мабуть, новина з Вашингтона прийшла з брифінгу для преси в. о. голови адміністрації президента США Міка Малвейни. Виступаючи перед журналістами, цей чиновник заявив, що Трамп дійсно вимагав у Києва важливу для себе інформацію, обіцяючи у відповідь розморозити 400 мільйонів доларів військової допомоги.

Офіційний представник Білого дому прямо оголосив, що американський лідер намагався вичавити з іноземного керівника допомогу у вирішенні політичних проблем всередині США. Кажучи це, Малвейни навіть зауважив, що це «відбувається постійно», а ошелешеним журналістам та іншим співгромадянам запропонував «змиритися з цим».

Ці слова Малвейни викликали приголомшливий ефект. До цього демократи довго і безуспішно намагалися довести, що Трамп намагався шантажувати Україну. За їх версією, він затримав виділення допомоги Україні саме для того, щоб змусити Київ надати компромат на Байдена і розслідувати конспірологічну теорію про втручання України у вибори президента США 2016 року на боці демократів.

Незважаючи на те, що такий висновок сам напрошується після ознайомлення із змістом телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, прямих доказів тиску на Україну з боку США у демократів не було. Але Малвейни з якоїсь незрозумілої причини ці докази надав, коли в присутності відеокамер прямим текстом підтвердив найгірші підозри американської опозиції.

В американських ЗМІ почався небачений ажіотаж. Журналісти і політологи в один голос говорили, що після визнання Малвейни Білого дому вже не вийде зробити вигляд, що Трамп не намагався шантажем витягнути з Зеленського компромат на Байдена і розслідування своєї теорії. Справа про спробу незаконного залучення іноземної держави в американську політику виглядало, загалом, доведеним, а імпічмент — абсолютно неминучим.

Однак Малвейни через кілька годин зробив спеціальну заяву, в якій пояснив, що мав на увазі зовсім не те, що сказав (!). Насправді, за його словами, Трамп нічого не обіцяв Києву за співпрацю і нічим не погрожував за відмову від такого співробітництва. Глава адміністрації спробував здійснити розворот на 180 градусів, але вийшло у нього не дуже добре: майже всі спостерігачі вирішили, що другу заяву він зробив, коли отримав по шапці від начальства за свої слова під час прес-брифінгу.

Як би те ні було, всі американці, а разом з ними — і весь світ вперше почули підтвердження опозиційної версії подій від офіційного представника Білого дому. Зараз цікаво буде поспостерігати за його долею.

Теоретично, президент мав би звільнити главу своєї адміністрації, який, по суті, звинуватив його у вчиненні злочину, за який покладається імпічмент. Але Трамп не може піти на такий крок, оскільки це дало б можливість Малвейни тут же відправитися давати свідчення в Конгрес. Тому, найімовірніше, в. о. голови президентської адміністрації поки залишиться на своєму посту.

Втім, у центральній історії про несподіване визнання пана Малвейни 18 жовтня було ще дві цікаві «підтримують» новости приблизно однакового характеру.

Перша — це гучна заява «Скаженого Пса» — колишнього міністра оборони США — славного бойового генерала Джеймса Мэттиса. Виступаючи перед аудиторією, він посміявся над тим, що Трамп нещодавно назвав його «найбільш переоціненим генералом».

Мэттис згадав, що до цього президент називав «найбільш переоціненою» велику актрису Меріл Стріп. Колишній міністр оборони сказав, що зовсім не проти бути Меріл Стріп серед генералів, особливо враховуючи те, що і у нього, і у неї є реальні перемоги — на відміну від президента.

І далі Мэттис сказав дуже образливу для Трампа річ: «принаймні, я заробив свої поранення ніг на полі бою, а президент — в кабінеті лікаря». Так він натякнув на той факт, що Дональд Трамп в свій час «відкосив» від служби у В’єтнамі на підставі довідки про хворобу ніг.

Всі американські телеканали багато разів показали не тільки це виступ Мэттиса, але і реакцію публіки, яка реготала над своїм президентом-боягузом і симулянтом.

Друга новина — не така весела, але, мабуть, навіть більш образлива для Трампа. Колишній командир спецназу ВМС США (Navy Seals) адмірал Вільям Макрейвен написав для газети The New York Times статтю, озаглавлену «Безпеки нашої країни загрожує її президент».

У цьому матеріалі Макрейвен дає вкрай негативну оцінку діяльності Дональда Трампа як верховного головнокомандувача — людини, покликаного забезпечувати безпеку США у світі.

За його словами, зараз майже всі американські військові розвідники, дипломати і навіть поліцейські з пожежниками — «всі відчувають збентеження, приниження, гнів і страх», дивлячись на дії свого президента і слухаючи те, що він говорить.

Адмірал зазначив, що здача інтересів США давнім ворогам країни (мабуть, Росії та Ірану), відмова від старих союзників (ймовірно, країн НАТО) і зрада тих, хто бився з американськими солдатами на полі бою (швидше за все, маються на увазі курди в Сирії), викликає різко негативну реакцію у людей у військовій формі, хоча вони і повинні, за конституцією, залишатися поза політикою.

Макрейвен навіть згадав, що зовсім недавно якийсь чотиризірковий генерал (вища звання в США) схопив його за руку і буквально заблагав: «Так, я терпіти не можу демократів. Але Трамп знищує сама наша держава!».

За словами адмірала, він все більше і більше переконується в справедливості цих слів. Особливо точними вони здаються зараз — коли Трамп раптово оголосив про виведення військ з Сирії, що призвело до повного колапсу американської близькосхідної політики, зради союзників і торжества ворогів США в цьому регіоні світу.

Тут треба сказати, що Макрейвен — не просто один із адміралів. У США він користується великим авторитетом як людина, спланировавший і керував операцією зі знищення Усами бін Ладена.

Генерал Мэттис, який зумів у свій час втихомирити Афганістан і Ірак, теж вважається одним з найбільш впливових і важливих голосів в армії США. Їх значення в контексті політичних подій у Вашингтоні в тому, що праві республіканці поважають заслужених бойових генералів навіть більше, ніж ліві демократи.

Макрейвен і Мэттис, по суті справи, апелюють до патріотичних почуттів тих людей, які зараз підтримують Трампа. Вони як би говорять прихильникам президента: «Так, демократи — не цукор. Вони слабаки, пацифісти і балаболы, ми самі їх не любимо. Але нинішній президент — просто зрадник Батьківщини. Він ворог нашого народу і нашої держави. Повірте нам, ми багато часу провели на полі бою, борючись проти ворогів Америки. Він — один з них».

Трамп, який «косив» від армії в молодості, і жодного разу не з’являвся поблизу від зони бойових дій під час президентства, просто не може це крити. Назвати вбивцю Усами бін Ладена і свого ж міністра оборони «демократами» і «ворогами США» він не може. Тому їх небезпека для президента складно переоцінити.

Процедура його відсторонення від влади така: спочатку просте більшість нижньої палати Конгресу повинно проголосувати за статті імпічменту. Простіше кажучи, вони голосують, за якими статтями висувати (і висувати) обвинувачення проти президента. У демократів голосу на це є, це голосування Трамп точно програє.

Але от далі в справу вступає Сенат, де більшість у республіканців. Для того, щоб усунути президента від влади, треба, щоб за це проголосувало дві третини сенаторів — 67 осіб. Зараз у противників Трампа тільки 47 голосів, відповідно, їм потрібно, щоб як мінімум 20 республіканців зважилися на бунт проти президента-однопартійця.

Вони підуть на такий крок тільки в тому випадку, якщо його підтримка в народі опуститься до зовсім невеликих значень. Якщо стане ясно, що на виборах 2020 року він точно не переможе, і що йти на політичне дно в його обіймах немає ніякого сенсу.

Зараз звільнення Трампа підтримують максимум 53 відсотки американців. Для переходу сенаторів-республіканців в табір супротивників цього недостатньо. Але от коли (і якщо) проти президента будуть виступати вже 57-60 відсотків жителів країни, тоді перші його прихильники почнуть перетворюватися в супротивників.

І ось тут роль генерала Мэттиса і адмірала Макрейвена складно переоцінити. По-перше, вони можуть переконати в небезпеці Трампа необхідні 5-6 відсотків виборців-республіканців, а по-друге, вони дають сенаторів від Республіканської партії привід і виправдання для зміни прапорів, заявляючи про смертельну небезпеку Трампа для США.

Підсумовуючи все це, можна сказати, що зараз історія з імпічментом президента США розвивається в дуже небезпечному для нього напрямку. Незважаючи на всі зусилля його команди, переломити ситуацію у них не виходить.

Якщо процеси будуть йти з нинішньою швидкістю, то Верхня палата Конгресу США вже в кінці листопада збереться на судовий процес, в ході якого сенатори повинні будуть визначитися — залишити Трампа на чолі своєї країни або прогнати його.

Думаю, що вони все-таки оберуть другий варіант.